В Госдуме предложили ввести код в ОКВЭД для блогеров

Депутаты Госдумы выступили с инициативой о создании отдельного кода для блогеров в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД), сообщает «Российская газета».

Об этом заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»). Он отметил, что для создания отдельного кода ОКВЭД могут потребоваться законодательные решения на федеральном уровне.

По словам депутата Никиты Чаплина, предлагается ввести ОКВЭД с названием «Деятельность в сфере информирования и влияния на мнение аудитории в социальных сетях и создания пользовательского контента».

«Безусловно, это поможет решить проблему правового статуса лиц, задействованных в этой отрасли. Однако мы должны быть готовы к диалогу, чтобы блогеры выразили свои пожелания, опасения, проблемы, и нам удалось разработать единый свод правил, который будет полностью регулировать их деятельность и не будет противоречить законодательству РФ», — подчеркнул Никита Чаплин.

Также, по оценке депутата, блогерам, которые создают экспертный и образовательный контент для молодого поколения, стоит выделить отдельный статус и всячески поддерживать, помогая с площадками для выступлений.

«Мы должны сотрудничать с блогерами, а не запугивать их постоянными новыми запретами», — утверждает Чаплин.

Член экспертного совета при комитете по финансовому рынку Госдумы Станислав Паулаускас заявил, что, по сути, ОКВЭД будет работать как статистический инструмент, позволяющий посмотреть количество блогеров, получивших классификацию.

Юрист Илья Русяев в свою очередь отметил, что, кроме введения новых ОКВЭД для регулирования данной сферы, предлагется создать реестр блогеров и провести лицензирование их деятельности.