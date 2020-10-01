В Госдуме предложили ввести госмонополию на производство и оборот этилового спирта

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, Олег Нилов, Михаил Емельянов и Дмитрий Ионин внесли на рассмотрение парламента законопроект о введении в России государственной монополии на производство и оборот этилового спирта, пишет «Парламентская газета».

Как заявляют авторы инициативы в пояснительной записке, согласно проектируемым положениям производство и продажу этилового спирта на территории Российской Федерации смогут осуществлять только юридические лица, в которых более половины уставного капитала принадлежит государству. Частным компаниям и юридическим лицам прямо запрещается продавать этиловый спирт, а также производить алкогольную и спиртосодержащую продукцию из этилового спирта, произведённого иными организациями.

«Данные меры направлены, прежде всего, на сохранение жизни и здоровья граждан, являются инструментом недопущения суррогатного алкоголя на рынок и его повсеместного распространения», — поясняют депутаты.

Правительство уже вынесло своё отрицательное заключение на законопроект, в котором указало, что под этиловым спиртом понимаются в том числе дистилляты: винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый (далее — дистилляты). Однако обоснования распространения государственной монополии на дистилляты и биоэтанол в материалах к законопроекту не приводится. Кроме того, отмечают в правительстве, законопроектом предлагается изымать имущество частных компаний, которые в данный момент производят алкоголь, а убытки этих компаний покрывать за счёт доходов бюджета от производства и оборота этилового спирта. При этом финансово-экономическое обоснование к законопроекту не содержит соответствующих расчётов, позволяющих провести финансовую оценку экономического эффекта от реализации предлагаемых решений.

Это не первая подобная инициатива в этом созыве, предыдущие две были отклонены в 2017 и 2018 годах.