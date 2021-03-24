В Госдуме предложили ввести бесплатный проезд для всех детей до 16 лет

В Госдуме предложили ввести единые бесплатные проездные для детей до 16 лет, пишут «Известия».

Автор инициативы зампред комитета по образованию Максим Зайцев напомнил, что в начале года парламент принял закон, запретивший высаживать из общественного транспорта безбилетных пассажиров, которым не исполнилось 16 лет, однако, по его мнению, логичнее было бы полностью освободить детей от оплаты проезда.

Отмечается, что в большинстве фракций Госдумы готовы инициативу Зайцева поддержать. Однако эксперты уже раскритиковали инициативу — так, директор Института экономики транспорта и транспортной политики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», председатель общественного совета Минтранса Михаил Блинкин назвал её популистской.