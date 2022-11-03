В Госдуме предложили увеличить срок службы в армии по призыву до двух лет

Депутат Госдумы Михаил Шеремет, представитель Крыма, предложил увеличить срок срочной службы в армии до двух лет. Как заявил РИА Новости депутат, усовершенствованный формат позволит качественно обучить призывников военному делу. Он объяснил, что сейчас армейская служба не даёт полноценной подготовки призывникам.

«Нынешний формат не подразумевает под собой качественной подготовки солдата. В течение года обучить и подготовить очень сложно и проблематично. А вот два года — вполне оптимальный вариант. Это своевременная и необходимая мера, которую нужно внедрить в кратчайшие сроки для повышения боеготовности нашей армии», — сказал депутат.

Как уточнил Михаил Шеремет, вопрос об увеличении срока военной службы может быть вынесен на рассмотрение депутатов Госдумы.