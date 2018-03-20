В Госдуме предложили увеличить максимальную скорость на автодорогах до 110 км/час

Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичёв выступил за повышение максимально разрешённой скорости автомобиля с 90 км/ч до 100–110 км/ч, пишет «Интерфакс».

«Мы должны подготовить специалистов, которые бы с нами вместе подумали, как сделать так, чтобы максимальная скорость на дорогах была не 90 км/ч, а 100–110 км/ч, думаю, пора уже её нам поставить. Мы вместе с МВД должны над этим подумать, потому что скорость — это важно», — заявил Москвичёв.

Помимо этого, депутат призвал обратить внимание и на инфраструктуру, которая помогала бы автомобилистам комфортнее чувствовать себя на дорогах.

«Если бизнес средний и малый сегодня хочет вдоль дорог ставить свои стоянки, кемпинги и базы отдыха, то давайте сделаем согласование именно этих разгонных полос и всё остальное проще, как в МФЦ, чтобы годами мы не ходили согласовывать. Это нужно пользователям», — пояснил он.

В связи с этим, по мнению главы комитета, Министерство транспорта в 2019 году может заложить в два раза больше средств на проект «Безопасные и качественные дороги» (БКД), «чтобы на дорогах наших было освещение, пешеходные дорожки, переходы и всё остальное».