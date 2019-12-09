В Госдуме предложили учить школьников и студентов борьбе с коррупцией

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв в интервью журналу «Российская Федерация сегодня» предложил ввести в школах и вузах новые предметы — основы антикоррупционной политики и антикоррупционное право.

По мнению депутата, чрезвычайно важно воспитать в обществе нетерпимость к коррупционному поведению.

«Если удастся сформировать такие моральные принципы у наших граждан с юных лет, они обязательно станут опорой для исполнения тех законов, которые мы сегодня принимаем», — отметил Пискарёв.

При этом он напомнил, что в начале октября в Госдуму были внесены поправки в закон «Об образовании», предусматривающие создание дополнительных профессиональных программ антикоррупционной тематики. Пискарёв отметил, что это проект поправок является первым шагом к комплексному формированию антикоррупционного правосознания.