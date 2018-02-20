В Госдуме предложили создать министерство виртуальной реальности

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать в России Министерство технологий и виртуальной реальности, сообщает RT.

По словам депутата, сегодняшние технологии виртуальной реальности вышли за рамки компьютерных игр и позволяют полностью погрузить человека в другой мир, поэтому их можно успешно использовать в образовании, туризме, торговле, военной подготовке, медицине, психологии и спорте.

«Нельзя упускать подобный шанс и оставаться в стороне от развития технологий, способных совершить революцию в науке и обществе… Виртуальная реальность — это новое пространство человеческих возможностей, способное вывести развитие образования, науки, медицины, промышленности и многого другого на более высокий уровень… Цель ведомства будет состоять в поддержке, разработке и изучении отрасли виртуальной и дополненной реальности в нашей стране с использованием новых технологий для получения дополнительных доходов», — сказал Чернышов.

По его словам, новое министерство поможет в цифровизации населения страны, что поспособствует развитию экономики и улучшению благосостояния россиян. В качестве примера парламентарий привёл врачей, которые с помощью VR смогут вести удалённый приём больных, и учеников школ, получающих возможность запоминать материал с помощью «полного погружения» в него, что сделает процесс обучения более интересным.