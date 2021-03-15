В Госдуме предложили создать Крестьянский кодекс

Глава думского комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов предложил создать в России Крестьянский кодекс, пишет РИА Новости.

По его словам, в новом документе можно свести все законодательные возможности государства перед тружениками села, которые бы давали возможность человеку «нормально жить, нормально трудиться, нормально свою продукцию производить».

Харитонов заявил, что в Крестьянском кодексе можно было бы прописать «все возможности и шаги, все возможные издержки, чтобы живущий и работающий на земле мог себя чувствовать спокойно». Он уточнил, что в такой кодекс могла бы войти часть Земельного кодекса, вопросы займов и льготного кредитования, цен и качества производимой продукции.

«Это вроде как "Родная речь", как учебник, когда открыл — и на всё есть ответы сразу… Открыл человек "Родную речь", по главам прочитал, с чего начинается моя деятельность, и спокойно идёт. Государство гарантирует то-то и то-то, а я, со своей стороны, гарантирую то-то и то-то», — пояснил Харитонов.

Политик также отметил, что бесконечные поправки к разным законам, постановления правительства, которые могут и отменить, порой вводят человека в заблуждение до такой степени, что «впору махнуть рукой и плюнуть на всё это».