В Госдуме предложили создать интернет-дружины, интернет-судей и следователей

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный предложил создать отряды интернет-дружинников, интернет-следователей и интернет-судей, сообщает «Говорит Москва».

«Нам необходимо позаботиться о том, чтобы у нас были, например, интернет-дружинники, интернет-дознаватели, интернет-следователи, интернет-прокуроры, интернет-судьи. У нас есть, например, народные дружинники. Мы приходим в парк во время массовых гуляний и видим, что рядом с полицейскими два-три народных дружинника», — заявил депутат.

Он указал, что для создания отряда интернет-дружинников нужно как-то стимулировать людей — например, можно разрешить брать отгулы людям, которые входят в такие отряды.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев выступил с инициативой собрать блогеров-патриотов в «интернет-дружины» — по его мнению, это позволит усилить работу по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и молодёжи. В то же время в России уже существует организация под названием «Лига безопасного интернета», которую возглавляет дочь сенатора Елены Мизулиной Екатерина. По инициативе организации полиция в Москве возбудила административное дело после проверки интервью журналиста и блогера Юрия Дудя на предмет пропаганды наркотиков, причиной стало одно из интервью Дудя.

Новые инициативы, касающиеся воспитания молодёжи, а также контроля в интернете, начали предлагать после того, как 11 мая в Казани 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии № 175. За несколько дней до нападения стрелок завёл телеграм-канал «Бог», где объявил себя богом и написал, что «сегодня убьёт огромное количество биомусора и застрелится сам». После стрельбы он сам сдался полиции. В результате стрельбы погибли девять человек, среди которых семеро детей и двое учителей.