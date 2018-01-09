В Госдуме предложили сократить список нарушений ПДД, за которые могут лишить прав

Первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков предлагает сократить список статей Кодекса об административных правонарушениях, за трёхкратное несоблюдение которых могут лишить водительских прав, пишет ТАСС.

По мнению парламентария, из перечня нарушений ПДД надо исключить статьи о непропуске пешехода и о превышении скорости на 40-60 км/ч.

«Если брать ту же Москву, есть масса мест, где пешеходы идут сплошными потоками и для того, чтобы дождаться реального окна, нужно стоять часами», — заявил Вячеслав Лысаков.

По его словам, дорожные инспекторы могут «спокойно останавливать каждого первого водителя и либо фиксировать нарушение как "лишенческое", либо вымогать деньги».

Зампред профильного комитета Госдумы также уточнил, что лишиться прав можно за трёхкратное нарушение любых статей из упомянутого перечня, а не какой-то одной.

«Один раз не пропустил пешехода, один раз превысил скорость и один раз, предположим, повернул через сплошную», — пояснил Вячеслав Лысаков.

Он добавил, что намерен оформить свои предложения по исключению упомянутых правонарушений из правительственного законопроекта в виде поправок ко второму чтению документа.

Ранее, в октябре 2016 года, Госдума одобрила в первом чтении законопроект о лишении прав за частое нарушение ПДД. В списке нарушений указаны превышение скорости более чем на 40 км/ч, въезд на железнодорожный переезд, проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, отказ уступить дорогу пешеходам и велосипедистам и другие. За правонарушения, допущенные три и более раз, предлагается лишать прав на срок от одного года до полутора лет или назначить штраф в размере от 10 до 30 тысяч рублей.