В Госдуме предложили снизить транспортный налог на 25% из-за коронавируса

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил министру транспорта Евгению Дитриху снизить транспортный налог для регионов, в которых объявляли режим повышенной готовности, на 25% в 2020 году, со ссылкой на отправленное Дитриху письмо депутата пишет РИА Новости.

По мнению Власова, во время режима повышенной готовности большинство россиян были вынуждены оставаться дома и не пользовались своей машиной больше месяца. Депутат назвал временное уменьшение налога «справедливой компенсацией и небольшой мерой экономической поддержки» и попросил министра оценить его инициативу и проанализировать возможность её реализации в виде компенсации выпадающих доходов бюджетов субъектов из федерального бюджета.

Напомним, в конце марта Владимир Путин из-за пандемии коронавируса объявил о периоде нерабочих дней, который впоследствии был продлён до мая. Власти большинства российских регионов вслед за Москвой ввели режим ограничений и самоизоляции. 11 мая президент сообщил о завершении нерабочих дней, однако призвал руководителей регионов не действовать по одному шаблону при смягчении ограничительных мер. После этого в регионах перешли к постепенному снятию ограничений.