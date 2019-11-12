В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст для жителей Дальнего Востока

Депутаты Госдумы выступили с предложением вернуть жителям Дальневосточного федерального округа (ДФО) прежний возраст выхода на пенсию — 55 лет для женщин и 60 для мужчин, со ссылкой на главу думского комитета по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николая Харитонова пишут «Известия».

«ДФО — особая территория с суровыми климатическими условиями. Для того чтобы люди туда приезжали и оставались, нужна особая мотивация. Одним из её элементов мог бы стать пересмотр параметров пенсионной системы», — объяснил Харитонов.

По словам парламентария, население, проживающее в суровых климатических условиях, заслуживает особых привилегий. Харитонов подчеркнул, что сейчас наблюдается отток жителей из северных регионов России и он заметно вырос после пенсионной реформы.

Напомним, с 1 января 2019 года в России была запущена пенсионная реформа, предполагающая повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет и женщин до 60 лет. До начала реформы мужчины выходили на пенсию в 60 лет, а женщины — в 55 лет.