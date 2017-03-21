В Госдуме предложили снизить налогообложение самозанятых граждан

Группа депутатов фракции «Справедливая Россия» внесла на рассмотрение Госдумы поправки в Налоговый кодекс, снижающие налогообложение самозанятых граждан. Об этом со ссылкой на пресс-службу фракции пишет «Интерфакс».

Законопроект предлагает обязать граждан, имеющих доходы менее 300 тысяч рублей в год, уплачивать страховые взносы в Пенсионный фонд РФ не по фиксированной ставке, которая в настоящее время составляет 23 400 рублей в год, а по ставке 6% от фактически полученного дохода. Законопроект направлен на стимулирование самозанятости граждан, указывается в аннотации документа.

«Самозанятыми, то есть работающими самостоятельно и не нанимающими работников, являются граждане, осуществляющие услуги по присмотру и уходу за детьми, больными, пожилыми людьми, по репетиторству; по уборке жилых помещений, ведению домашнего хозяйства, а также иные услуги для личных, домашних и иных подсобных нужд», – говорится в сообщении.

Такие граждане обязаны сегодня уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере.

«Данная мера призвана стимулировать деятельность самозанятых граждан, работа которых является сегодня значительным вкладом в помощь людям, нуждающимся в постоянном уходе», – считают депутаты.

Агентство новостей «Между строк»