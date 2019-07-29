В Госдуме предложили смягчить наказание за оставление места ДТП без пострадавших

Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли законопроект об альтернативном наказании для водителей, оставивших место дорожной аварии, сообщили ТАСС в пресс-службе одного из авторов документа — главы комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Речь идёт об изменении части 2 статьи 12.27 КоАП, согласно которой водителю за оставление места ДТП грозит лишение прав или арест. Согласно документу, участников ДТП без серьёзных последствий предлагается штрафовать на 10 тысяч рублей. Также предусмотрены лишение прав на срок до 1,5 лет или арест на 15 суток.

Соавторами инициативы выступили вице-спикер думы Игорь Лебедев, а также парламентарии Алексей Диденко, Вадим Деньгин и Андрей Свинцов. По их мнению, в некоторых случаях водитель может не заметить, что попал в ДТП: например, на парковке или на дороге с высоким уровнем шума. Также парламентарии считают, что водитель может уехать с места аварии в экстренных случаях: например, если пострадавшему требуется помощь врачей.

Ранее Госдума одобрила закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП: водители, по вине которых произошла авария с пострадавшими и погибшими, рискуют сесть в тюрьму на срок до 15 лет. К автомобилистам, покинувшим место ДТП, в котором по их вине пострадали или погибли люди, будут применяться аналогичные сроки.