В Госдуме предложили штрафовать за высадку детей-безбилетников

Группа депутатов от фракции ЛДПР 11 марта внесёт в Государственную думу законопроект о штрафах за высадку детей-безбилетников из общественного транспорта, со ссылкой на телеграм главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова пишет РБК.

Депутаты предложили дополнить российский КоАП штрафами за принудительную высадку из транспорта детей, ехавших без сопровождения взрослых. Водителя и кондуктора, согласно законопроекту, будут штрафовать на 10 тысяч рублей, а перевозчика — на 50 тысяч рублей.

«Наказание без штрафов не сработает. Особенно если речь идёт о жизни и здоровье несовершеннолетних, которых прежде запросто высаживали из транспорта за неоплаченный проезд», — заявил он.

7 марта в России вступил в силу закон, который запрещает принудительно высаживать из общественного транспорта детей младше 16 лет за неоплаченный проезд, если они едут без сопровождения взрослых. Соответствующий законопроект разработал Минтранс. Глава ведомства Евгений Дитрих отмечал, что в России бывали примеры, когда детей без билета высаживали посреди ночи «где-то за городом, в темноте, в грязь».