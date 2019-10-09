В Госдуме предложили штрафовать иностранные СМИ за нарушение «дня тишины» перед выборами

Член комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства Адальби Шхагошев подготовит и внесёт поправки в КоАП о штрафах для иностранных СМИ за нарушение запрета на предвыборную агитацию в «дни тишины» перед выборами в России, пишет «Интерфакс».

Поправки затронут СМИ, работающие в России. По его словам, он изучил опыт европейский стран: например, во Франции граждане могут быть оштрафованы за нарушение правил предвыборной агитации на 75 000 евро, а СМИ — на сумму до 375 000 евро. В России же подобные штрафы для граждан не превышают 1500 рублей, для должностных лиц — 3000 рублей, а для юрлиц они составляют от 20 000 до 30 000 рублей, отметил депутат. Низкие штрафы позволяют «мировым информационным гигантам с миллиардным оборотом игнорировать наши замечания о том, что они не должны нарушать наше законодательство, потому что штрафы их не пугают», объяснил единоросс.

«Это будут зеркальные меры по "дню тишины" за то, что есть нарушения. В западных странах существует серьёзное наказание, и мы будем стараться зеркалить их с нашим законодательством», — заявил Шхагошев.

В сентябре Шхагошев, как член комиссии по расследованию вмешательства, предупреждал, что Deutsche Welle может лишиться права работать в России, если депутаты пожалуются на компанию в Роскомнадзор, Генпрокуратуру и МИД. Комиссия пыталась призвать руководителей медиакомпании к диалогу после того, как МИД обвинил DW в призывах участвовать в несогласованных уличных акциях, а депутаты начали проверять эту информацию. Руководители DW факт вмешательства отрицали, а также отказывались участвовать в работе думской структуры.