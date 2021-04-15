В Госдуме предложили разрешить использовать пилы и топоры при сборе валежника

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который должен устранить пробелы регулирования заготовки и сбора валежника и дать гражданам возможность использовать инструменты при сборе недревесных лесных ресурсов, пишет агентство Regnum.

Депутаты хотят внести поправки в Лесной кодекс, которые расшифруют понятие «валежник» и отнесут его к недревесным лесным ресурсам сухостоя. Отдельно парламентарии хотят прописать, что при сборе этого ресурса для собственных нужд допускается применение ручного инструмента — ручных пил, топоров и лёгких бензопил.

«Принятие законопроекта позволит ускорить очистку лесов в целях снижения их пожароопасности, а также оказать поддержку малообеспеченным гражданам, проживающим в сельской местности», — считает депутат от партии ЛДПР Ярослав Нилов.

Авторы законопроекта возмущены, что многие регионы России приняли акты, которые полностью исказили идею свободного сбора россиянами никому не нужного лесного ресурса.

Несколько лет назад в РФ вступил в силу закон, который разрешает собирать валежник в лесу. «Поваленные деревья, кустарники или их части, повреждённые в результате неблагоприятных погодных условий или по иным естественным причинам», относятся к недревесным лесным ресурсам, что даёт основания для бесплатного сбора валежника.