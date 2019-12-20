В Госдуме предложили провести в России перепись SIM-карт

Депутат Госдумы Борис Чернышов обратился к главе Роскомнадзора Александру Жарову с предложением провести в России перепись SIM-карт, пишет РБК.

«В России надо провести инвентаризацию всех действующих SIM-карт и запустить федеральную платформу-агрегатор для верификации сведений о количестве SIM-карт, зарегистрированных на конкретного гражданина или компанию», — говорится в письме депутата.

Инициатива в первую очередь обусловлена тем, что в России до сих пор существует «серый» рынок SIM-карт и, несмотря на все принимаемые меры, злоумышленники находят способы оформить их на добросовестных граждан. Также депутат предложил создать в России федеральную платформу для физлиц и компаний, которая будет заниматься верификацией количества зарегистрированных SIM-карт. При этом конкретных предложений по способам проведения переписи и создания платформы депутат не назвал, но отметил, что нужно вести работу совместно с операторами связи.

В Минкомсвязи заявили, что пока не осведомлены о предложении депутата, и напомнили, что в России уже применялись меры по ужесточению оборота SIM-карт. Ведущие операторы связи при этом сошлись во мнении, что от «серого рынка» следует избавиться, однако необходимые нормы и распоряжения уже есть в законодательстве. В Роскомнадзоре сообщили, что ответят на письмо депутата в установленном порядке.