В Госдуме предложили проверить деятельность «Голоса Америки» и «Радио Свобода»

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин предложил провести проверку деятельности «Голоса Америки» и «Радио Свободы» на предмет соответствия российскому законодательству, сообщает «Интерфакс». Подобные действия, по мнению депутата, стали бы ответом на внесённый сенатором США Джин Шахин законопроект о расследовании деятельности телеканала Russia Tоdаy.

«Серьёзное лицо — сенатор США Джин Шахин — внесла законопроект о модернизации регистрации "иностранных агентов" и принуждении к ней. Сенатор прямо объясняет внесение этого законопроекта угрозой, которая существует со стороны телеканала Russia Today — соблазнить американский народ российской пропагандой», — сказал Затулин на пленарном заседании Госдумы.

Депутат призвал коллег быть «взаимно вежливыми» и поручить ведомствам проверить русские службы иностранных СМИ.

«Мы должны быть взаимно вежливы, мы так и поступаем. Они применяют закон об иностранных агентах — мы приняли схожее законодательство. И я предлагаю принять протокольное поручение комитету по информационной политике, информационным технологиям и связи и проверить деятельность таких компаний, как "Радио Свобода", "Голос Америки", которые имеют русскую службу, на соответствие законодательству РФ», — отметил парламентарий.

Внесённый ранее нормативный документ расширяет полномочия Минюста США для расследования в отношении Russia Tоdаy на предмет возможного нарушения закона о регистрации иностранных агентов. СМИ также предлагается обязать предоставлять информацию о зарубежном финансировании по запросу Минюста.

По словам Шахин, «есть все основания полагать, что RT занимается распространением дезинформации и подрывает демократические процессы».

Агентство новостей «Между строк»

Фото: РИА Новости