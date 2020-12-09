В Госдуме предложили продлить на год мораторий на штрафы ЖКХ

Депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный обратился к главе Минстроя Иреку Файзуллину с предложением продлить в 2021 году мораторий по уплате пеней и штрафов за несвоевременную оплату коммунальных услуг и взносов на капитальный ремонт, пишут «Известия».

В обращении Выборного напоминается, что до 1 января 2021 года в стране решением правительства приостановлено взыскание неустойки — пеней и штрафов за несвоевременную оплату услуг ЖКХ. Мера была принята на фоне роста социальной напряжённости и безработицы из-за пандемии коронавируса.

«В этой связи представляется целесообразным рассмотреть возможность продления срока действия моратория на взыскания неустойки за просроченные или неполные платежи в сфере ЖКХ. Прошу вас, Ирек Энварович, дать поручение проработать эту возможность», — пишет Выборный.

В Минстрое отметили, что мораторий может быть продлён как вынужденная мера. Глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская поддержала инициативу, но напомнила, что мораторий не освобождает россиян от обязанности платить за коммунальные услуги.