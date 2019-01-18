В Госдуме предложили продавать алкоголь и табак в специальных магазинах

В Госдуме разработали законопроект, согласно которому алкоголь и табачные изделия можно будет реализовывать только в специальных магазинах, со ссылкой на копию документа сообщает телеканал RT.

Автором проекта закона выступил депутат от партии ЛДПР Андрей Свинцов. Он предложил, чтобы вход в специальные магазины, где будут продаваться соответствующие товары, запретили лицам, не достигшим 18-летнего возраста. К тому же с принятием законопроекта россияне больше не смогут приобрести алкоголь и табак в обычных продуктовых магазинах.

По мнению Свинцова, данная мера позволит сократить число спонтанных покупок данных товаров. Он также подчеркнул, что отсутствие спиртного и табачных изделий на полках в обычных магазинах позволит снизить к ним интерес со стороны молодёжи.

«Если дети до 18 лет не будут видеть эти витрины с алкоголем, то у них в десятки раз снизится интерес к нему», — заявил депутат.

Свинцов добавил, что основной мере будут сопутствовать ещё несколько. К примеру, в обычных магазинах также перестанут продавать зажигалки, а специализированные магазины будут закрываться в ночное время, когда алкоголь продавать запрещено, а реализовывать табак нерентабельно.