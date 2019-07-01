В Госдуме предложили повысить штраф за неправильную парковку для люксовых авто

Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский («Единая Россия») выступил с инициативой повысить штраф за неоднократное нарушение правил парковки для владельцев люксовых автомобилей, сообщает агентство «Москва».

«Если мы говорим о владельцах дорогих авто, то речь должна идти о том, что если нарушение носит не эпизодический, а системный характер, то именно здесь и должно быть дополнительное наказание (повышенный размер штрафа). То есть если человек один раз неправильно припарковался или два раза — это, возможно, ошибка, человек забыл оплатить парковку», — заявил депутат.

По данным московских властей, за последние три месяца за неправильную парковку эвакуировано более 9 тысяч автомобилей люксовых брендов, среди которых Porsche, Bentley, Maserati, Rolls-Royce, Lamborghini, Ferrari. Чиновники констатируют, что некоторые владельцы дорогих машин не хотят платить за парковочные места на улицах и оставляют транспортные средства в неположенных местах. Отсутствие платы за платную парковку в Москве наказывается штрафом в размере 5 тысяч рублей.