В Госдуме предложили поднять в 10 раз штраф для призывников за неявку в военкоматы

Первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов внёс законопроект о десятикратном повышении штрафов за неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учёту, пишет «Интерфакс».

Инициатива предусматривает введение нового штрафа за неисполнение обязанностей, заключающихся в самостоятельной явке граждан, достигших призывного возраста, на мероприятия, связанные с исполнением воинской обязанности. В пояснительной записке отмечается, что обязанность, недавно установленная в законодательстве, носит «публично-правовой характер наравне с обязанностями по уплате налогов или получению паспорта гражданина РФ».

В то же время указывается, что предусмотренные КоАП санкции за правонарушения в области воинского учёта ввиду их незначительного размера, который был определён в 2007 году, «несоизмеримы с совершаемыми деяниями, экономическими показателями страны, не способствуют формированию законопослушного поведения граждан» и в соответствии с законопроектом подлежат увеличению в 10 раз. В частности, за неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учёту, в том числе за неявку в самостоятельном порядке граждан призывного возраста в военные комиссариаты, вместо штрафа от 100 до 500 рублей предлагается взимать от одной тысячи до пяти тысяч рублей. Такой же штраф предлагается взимать за уклонение от медицинского обследования и за умышленные порчу или утрату документов воинского учёта.

Законопроект также предлагает разрешить использовать институт административного расследования для борьбы с уклонистами. Планируется, что документ в случае принятия вступит в силу с 1 января 2020 года.