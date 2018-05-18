В Госдуме предложили отправлять в тюрьму за отказ от опровержения информации

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы за «злостное неисполнение» судебного решения об опровержении незаконной, недостоверной или порочащей информации, со ссылкой на опубликованный в базе данных нижней палаты парламента документ пишет РБК.

«Привлечение к уголовной ответственности возможно лишь в случае, когда меры административного принуждения не заставляют правонарушителя прекратить противоправное деяние», — говорится в пояснительной записке.

Авторы законопроекта предлагают ввести за отказ от опровержения наказания разной тяжести: от штрафов в размере до 50 тысяч рублей или в размере зарплаты осуждённого за период до шести месяцев до лишения свободы на срок до одного года. В качестве «промежуточных» мер предусмотрены до 240 часов обязательных работ или до одного года исправительных работ и до трёх месяцев административного ареста.

По мнению депутатов, подобные виды наказаний позволят обеспечить «конституционное требование справедливости». В документе указывается, что отказ от опровержения или распространения незаконной, порочащей или недостоверной информации нарушает основные конституционные гарантии личности, в том числе её охрану государством.