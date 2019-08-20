В Госдуме предложили освободить водителей от части штрафов с камер

Фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий освобождение водителей от уплаты штрафов за нарушение ПДД, если эта информация не появилась на портале госуслуг в течение десяти дней, пишет РБК.

Речь идёт о внесении изменений в ст. 2.6.1 КоАП РФ (административная ответственность собственников транспортных средств). Как следует из предложения парламентариев, информация о наложении штрафа на водителя должна быть размещена на портале госуслуг в личном кабинете пользователя в десятидневный срок со дня фиксации правонарушения. Если данные не появились, водителя могут освободить от ответственности.

Авторы инициативы пояснили, что среди водителей появилась тенденция получения уведомлений о наложении штрафов за нарушения ПДД, зафиксированные два-три года назад. При этом нарушителям не направили экземпляры постановлений по делу об административных правонарушениях.

В конце июля на сайте ГИБДД открылся интерактивный раздел, на котором можно посмотреть, где именно на дорогах установлены камеры, фиксирующие нарушения ПДД. Ранее был опубликован подобный список с адресами всех дорожных камер в Москве.