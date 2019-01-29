В Госдуме предложили освободить от техосмотра частных автовладельцев

Группа депутатов Госдумы внесла законопроект, который предусматривает отмену обязательного техосмотра транспортных средств для всех, кто использует свои автомобили исключительно в личных целях, пишет Znak.com.

Проект поправок в закон о техосмотре и другие правовые акты РФ опубликован на официальном портале нижней палаты. Авторы изменений предлагают освободить от обязанностей проходить техосмотр автовладельцев с личными транспортными средствами, чья эксплуатация не связана с «иной деятельностью, в том числе с предоставлением услуг легкового такси, осуществлением перевозок пассажиров, использованием личного транспорта в служебных целях».

Сейчас законодательство устанавливает обязанность проведения технического осмотра для всех транспортных средств за исключением маломощных и не способных набрать скорость движения более 50 километров в час. При этом в пояснительной записке к законопроекту приводятся данные Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ, согласно которым за первые девять месяцев 2018 года доля ДТП, случившихся по причине технических неисправностей транспортных средств, составила всего 3,8%, в то время как более трети аварий (37,1%) связаны с состоянием улично-дорожной сети.

«Таким образом, доля ДТП ввиду технических неисправностей транспортных средств является незначительной», — подчёркивается в пояснительной записке.

Авторы законопроекта — депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым — считают, что действующая система техосмотра не столько направлена на предупреждение аварийности на дорогах, сколько создаёт дополнительные финансовые обременения владельцам транспортных средств.

Ранее, в декабре, Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект о совершенствовании системы техосмотра автомобилей, который ужесточает порядок прохождения этой процедуры. Документом предлагается ввести её обязательную фото- и видеофиксацию. Кроме того, законопроект предусматривает, что диагностические карты по итогам техосмотра будут оформляться только в электронном виде, а их данные будут поступать в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра.