В Госдуме предложили ограничить выезд за рубеж для бывших сотрудников ФСБ

Председатель комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв и группа депутатов внесли в нижнюю палату парламента законопроект, содержащий возможность ограничения выезда за границу для бывших сотрудников ФСБ, пишет ТАСС.

Соавторами законопроекта выступили первый зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев, замглавы комитета Александр Хинштейн и первый замруководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.

По словам Пискарёва, выезд для экс-чекистов может быть ограничен, если «существует опасность недружелюбных действий в отношении бывшего сотрудника органов безопасности со стороны государственных органов зарубежных стран, а также провокаций и актов насилия со стороны преступных групп». Парламентарий уточнил, что в особенности это касается сотрудников, участвовавших в борьбе с международным терроризмом, в пресечении наркотрафика, торговли оружием, иных особо тяжких преступлений.