В Госдуме предложили объединить полисы КАСКО и ОСАГО

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков предложил создать в России объединённый полис ОСАГО и КАСКО для автомобилистов, пишут «Известия». Парламентарий намерен инициировать рассмотрение соответствующего законопроекта.

«Полис ОСАГО должен быть бесплатным при покупке КАСКО или должен быть поглощён КАСКО», — считает Лысаков.

«Известия» отмечают, что два полиса представляют собой принципиально разные страховые продукты: в КАСКО выплата основывается на повреждении автомобиля, по ОСАГО страхуется ответственность водителя перед другими участниками движения, выплаты осуществляются другому автовладельцу.

Идею нового полиса поддержали в правительстве, также проект получил одобрение в Минфине и Центробанке.

«В зарубежной практике присутствуют продукты, которые покрывают эти риски. Возможно рассмотреть такой продукт и для российского рынка», — отметили в ЦБ.

В то же время во Всероссийском союзе страховщиков к идее отнеслись скептически. По мнению главы ВСС Игоря Юргенса, идея объединения полисов преждевременна. В страховых компаниях также уверены, что появление нового полиса принципиально не изменит расклад на рынке автострахования.

«Есть ощущение, что его потенциальная востребованность оценивается излишне оптимистично», — заявил начальник отдела по работе с прессой страховой компании «МАКС» Дмитрий Позняков.

Сообщается, что средняя стоимость полиса КАСКО в России составляет 54,6 тысячи рублей, а ОСАГО — около 6 тысяч рублей.