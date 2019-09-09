В Госдуме предложили наказывать россиян за ложный вызов скорой помощи

Член комитета Госдумы по охране здоровья Юрий Кобзев предложил наказывать граждан за ложный вызов скорой помощи, пишет ТАСС.

«Мы хотим, чтобы страховая компания, являясь посредником между пациентом и защищая его интересы, в то же время создавала систему ответственности пациентов за своё здоровье. Чтобы он без повода не вызывал бригаду, а если вызывал, то платил бы за такой вызов», — заявил Кобзев.

Он отметил, что страховые компании пока «не со всем согласны», но обсуждение проблемы идёт в рамках экспертного совета по совершенствованию законов в сфере скорой медицинской помощи. По мнению Кобзева, в этом вопросе необходим «договор с обществом». Депутат пояснил, что до 50% вызовов скорой помощи в России не имеет отношения к категории экстренных. В качестве примера он привёл эксперимент, который в середине 2000-х поставили в Ставропольском крае: тогда за вызов врачей человек должен был заплатить 100 рублей, если вызов не соответствовал профилю. Позже его прекратили по протесту прокурора, но, по заявлению Кобзева, за короткое время регион вышел на «мировые показатели» в сфере оказания скорой помощи.

Напомним, в России предусмотрена административная ответственность за заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи или иных спецслужб в размере от 1 до 1,5 тысячи рублей. В 2018 году штрафы за ложные вызовы планировали поднять до 5 тысяч рублей.