В Госдуме предложили лишать свободы за призыв несовершеннолетних к беспорядкам

Член комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству, депутат от «Единой России» Евгений Марченко сообщил, что готовит к внесению в Госдуму законопроект об уголовном наказании до десяти лет лишения свободы за призыв несовершеннолетних к массовым беспорядкам, пишет РИА Новости.

Для этого депутат предлагает внести изменения в статьи 151 («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий») и 212 («Массовые беспорядки») УК РФ.

«У нас есть статья в Уголовном кодексе за вовлечение несовершеннолетних в антиобщественную деятельность. Там перечислены разные противоправные действия, а я хочу дополнить эту статью ещё одним противоправным действием — вовлечение несовершеннолетних в митинги, чтобы это было не административное правонарушение, а уголовное преступление», — сказал депутат.

Сейчас организаторы несанкционированных акций протеста несут за вовлечение несовершеннолетних административную ответственность — штраф до 50 тысяч рублей для граждан и до 500 тысяч рублей для юридических лиц.

«Сейчас тема митингов вроде бы ушла — из-за коронавируса у нас вообще нет никаких митингов: ни законных, ни незаконных. Но она может в любой момент возникнуть. Организаторы несанкционированных митингов делают ставки на несовершеннолетнюю молодёжь, потому что ими проще всего манипулировать», — заявил Марченко.

По его словам, законопроект находится в высокой степени готовности и будет внесён в Госдуму до конца весенней сессии.