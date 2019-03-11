В Госдуме предложили изымать авто пьяных водителей в пользу государства

Депутат Госдумы от Асбестовского округа Свердловской области Максим Иванов предложил в Facebook перенять опыт Белоруссии в борьбе с пьяными водителями и изымать их автомобили в пользу государства.

«ГИБДД Свердловской области сообщило, что за праздничные дни выявило 360 водителей в состоянии алкогольного опьянения. 51 один водитель попался повторно. А сколько ещё водителей не попались? Не боятся разорительных штрафов, лишения прав, уголовного наказания. Убеждаюсь в необходимости перенять опыт Белоруссии. Там, если водитель повторно в течение года попался пьяным, то автомобиль (независимо от того, кому он принадлежит) изымается в собственность государства», — заявил Иванов.

Депутат отметил, что подобный законопроект уже вносился в Госдуму год назад, однако его отклонили.