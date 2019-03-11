В Госдуме предложили изымать авто пьяных водителей в пользу государства

Депутат Госдумы от Асбестовского округа Свердловской области Максим Иванов предложил в Facebook перенять опыт Белоруссии в борьбе с пьяными водителями и изымать их автомобили в пользу государства.
«ГИБДД Свердловской области сообщило, что за праздничные дни выявило 360 водителей в состоянии алкогольного опьянения. 51 один водитель попался повторно. А сколько ещё водителей не попались? Не боятся разорительных штрафов, лишения прав, уголовного наказания. Убеждаюсь в необходимости перенять опыт Белоруссии. Там, если водитель повторно в течение года попался пьяным, то автомобиль (независимо от того, кому он принадлежит) изымается в собственность государства», — заявил Иванов.
Депутат отметил, что подобный законопроект уже вносился в Госдуму год назад, однако его отклонили.
«Возможно, имеет смысл вернуться к этой инициативе и создать правовые механизмы для конфискации за повторное "пьяное" нарушение. Но, в отличие от Белоруссии, распространить действие закона только на авто, находящиеся в собственности нарушителя, чтобы не страдали близкие и сторонние люди», — предложил депутат.