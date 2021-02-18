В Госдуме предложили допустить к выборам россиян с судимостью

Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов внёс законопроект, разрешающий россиянам, которые были привлечены к уголовной или административной ответственности, получить право выдвигать кандидатуру на выборы любых уровней, пишет РИА Новости.

В настоящий момент осуждённым по некоторым уголовным статьям запрещено участвовать в выборах.

«Введение подобных ограничений лишает перечисленные категории лиц их конституционного пассивного избирательного права — выдвигать свою кандидатуру на выборах всех уровней ветвей власти и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В ЛДПР уверены, что участие в выборах осуждённых россиян не может быть ограничено законом, так как оно «не представляет угрозы основам конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц».