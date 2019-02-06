В Госдуме предложили делать дороги из пластика

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов предложил делать дороги из переработанного пластика, пишет агентство «Москва».

«Два года назад мы уже говорили о том, что в Голландии стартовал пилотный проект по изготовлению участка дороги из отходов по переработке пластика. Куда девать весь хлам, который собирается на наших помойках? Давайте соберём этот пластик и сделаем какой-то пилотный участок дороги», — заявил Старовойтов.

При этом он отметил, что применение таких современных технологий позволит сэкономить бюджетные деньги.