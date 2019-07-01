В Госдуме предложили дать правительству полный контроль над дорожными камерами

В Госдуму внесён законопроект, разрешающий правительству определять требования к камерам фиксации нарушений правил дорожного движения, а также места их установки, со ссылкой на пресс-службу соавтора проекта председателя думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова пишет РИА Новости.

Изменения вносятся в статью 2.6.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях группой депутатов от фракции ЛДПР.

«Законопроектом предлагается установить, что требования к функциональным свойствам указанных средств, а также порядок определения мест их установки определяются правительством Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке.

В качестве мер защиты прав владельцев транспортных средств законопроект содержит норму, согласно которой работающие в автоматическом режиме камеры фото- и видеофиксации должны находиться исключительно в собственности РФ или региона РФ. Авторы подчёркивают, что сейчас законодательство не запрещает передавать право фиксировать административные правонарушения в области дорожного движения негосударственным организациям или индивидуальным предпринимателям с использованием принадлежащих им и работающих в автоматическом режиме камер, имеющих функции фото- и видеозаписи, для привлечения собственников транспортных средств к административной ответственности.

«Частные комплексы фиксации бывают стационарные и передвижные. Передвижные комплексы используются в основном для выявления нарушений скоростного режима. При этом они устанавливаются, как правило, не на участках с высокой аварийностью, а в местах, где собственники (владельцы) транспортных средств часто допускают незначительное нарушение скоростного режима. Многие недобросовестные владельцы в целях увеличения количества выявленных административных правонарушений некорректно устанавливают камеры видеофиксации по отношению к дороге либо искусственно увеличивают показатель погрешности, чем существенно нарушают права собственников (владельцев) транспортных средств», — отмечается в документе.

Несколько дней назад президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета настоятельно попросил перестать прятать камеры видеофиксации на дорогах, особенно на опасных участках, иначе «происходит прямая подмена смысла» установки всех этих комплексов, отметил президент.