В Госдуме предложили блокировать YouTube и Twitter за цензуру российских СМИ

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект о возможности Роскомнадзора блокировать интернет-ресурсы, допускающие цензуру в отношении российских СМИ. Речь идёт о частичной блокировке, замедлении трафика и штрафах для иностранных интернет-платформ, таких как Twitter, Facebook и YouTube.

«Актуальность принятия законопроекта обусловлена многочисленными фактами необоснованного ограничения доступа граждан РФ к информации российских СМИ со стороны отдельных интернет-ресурсов, в том числе зарегистрированных за пределами РФ. Так, с апреля 2020 года уполномоченные органы РФ фиксируют поступление жалоб от редакций средств массовой информации о фактах цензурирования их аккаунтов со стороны иностранных интернет-площадок Twitter, Facebook и YouTube. Цензуре подверглись такие средства массовой информации, как Russia Today, РИА Новости, “Крым 24”. Всего зафиксировано порядка 20 фактов дискриминации», — цитирует ТАСС пояснительную записку.

Накладывать санкции будут за блокировку аккаунтов российских СМИ в соцсетях, снятие с показа фильмов, произведённых российскими телевизионщиками, а также за ограничение доступа к информации «по расовой, национальной, политической принадлежности».