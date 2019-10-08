В Госдуме предложили блокировать мессенджеры и электронную почту россиян

В Госдуме выступили с предложением блокировать пользователей электронной почты и ряда мессенджеров в случае распространения запрещённой в РФ информации. Автором инициативы выступил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Законопроектом корректируются положения закона, касающиеся ограничения переписки. Так, на практике целесообразно полностью блокировать пользователя, а не отдельные отправляемые им сообщения», — цитирует Клишаса РИА Новости.

Согласно тексту документа, за распространение запрещённой информации также предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей для гражданских лиц, от 30 до 50 тысяч для должностных лиц, до миллиона рублей для юридических лиц.

Соавторами законопроекта выступает группа сенаторов — Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин.