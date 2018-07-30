В Госдуме предлагают узаконить отказ от кредита в течение двух недель

В Госдуму внесён законопроект, согласно которому россияне смогут отказаться от приобретения товара или услуги в кредит в течение двух недель, пишет «Российская газета».

Авторы инициативы отмечают, что потребительское кредитование — это самый распространённый вид займов в России. Но часто люди, покупая товар, через несколько дней понимают, что он им не нужен. Если же товар оформлен в кредит, то банки требуют уплатить проценты за фактическое пользование кредитом, а в некоторых договорах содержится обязанность покупателя оплатить штраф в случае отказа от займа.

В Роспотребнадзоре отметили, что часто бывают случаи, когда кредит навязывают (например, пенсионерам или очень впечатлительным людям), в этом случае кредитные договоры составляются так, что расторгнуть их сложно. Учитывая всё это, депутаты предлагают предоставить потребителю право отказаться от кредита, оформленного в местах оказания услуг или приобретения товаров, без уплаты процентов или штрафов в течение 14 календарных дней. Поправки предлагается внести в закон о защите прав потребителей.

Эксперты отмечают, что в таком случае нужно всё тщательно продумать, чтобы не создать дисбаланса между интересами банков и их клиентов — в противном случае это может либо привести к удорожанию услуг банков, либо они будут отказываться предоставлять те или иные кредиты.