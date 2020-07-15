В Госдуме предлагают разрешить дополнительные места для голосования на обычных выборах

Депутат Госдумы от Свердловской области, член комитета по регламенту Андрей Альшевских предложил перенести опыт организации дополнительных мест для голосования, который был получен в ходе голосования по поправкам к Конституции, на обычные выборы, пишет Znak.com.

«По мнению комитета, у избиркома должна быть возможность определять дополнительные места для волеизъявления. На тех же придомовых территориях, в общественных пространствах», — написал Альшевских в Facebook.

По его словам, инициатива будет рассмотрена на заседании Госдумы 15 июля наряду с другими предложениями, в числе которых — предоставить комиссии, организующей выборы или референдум, возможность проводить голосование до трёх дней подряд.

Напомним, в ходе всероссийского голосования по поправкам к Конституции в России впервые были опробованы не только многодневный порядок волеизъявления, но и организация так называемых дополнительных мест для волеизъявления граждан: голосование проходило на дворовых лавочках, остановках общественного транспорта, в транспорте, в том числе с открытых багажников автомобилей. Однако глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова при подведении официальных итогов голосования заявила, что отказывается верить в факты волеизъявления «на пеньках и в багажниках»: по её словам, таких фактов в России просто не было.