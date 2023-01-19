В Госдуме попросили Евгения Куйвашева разобраться в ситуации, когда в Нижнем Тагиле водитель автобуса отказался везти женщину с детской коляской

Глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Госдумы РФ Нина Останина попросила Евгения Куйвашева разобраться в ситуации, случившейся в Нижнем Тагиле, когда водитель общественного транспорта не пустил мать с ребёнком из-за коляски. Инцидент произошёл 17 января в 10:00. Тагильчанка хотела сесть в автобус вместе с ребёнком, находящимся в коляске, и добраться до остановки «Школа № 49», но водитель отказался везти женщину, заявив, что вход в салон с коляской запрещён.

В обращении Останиной указано, что местные жители неоднократно сталкивались с подобными ситуациями в общественном транспорте. Кроме того, тагильчане уточнили, что иногда водители требуют дополнительную плату за транспортировку колясок, в которых находятся дети.

«Наш комитет не мог оставить без внимания случай, получивший широкий общественный резонанс и произошедший на днях в Нижнем Тагиле, где водитель автобуса не пропустил в салон женщину с коляской, в которой находился ребёнок. Обратилась к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой поручить провести проверку по данному случаю и на всех направлениях транспорта, осуществляющего перевозку пассажиров в Свердловской области, разобраться с ситуацией по провозу в общественном транспорте детей в колясках в сопровождении взрослых, дать соответствующие разъяснения и указания как отвечающим за перевозки жителей лицам, так и местным органам власти, а также проинформировать наш думский Комитет о принятых мерах», — говорится в сообщении Telegram-канала Ostanina News.

