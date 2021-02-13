В Госдуме поддержали проект о коррупции «по вынужденным обстоятельствам»

В Госдуме поддержали правительственный законопроект, позволяющий освобождать от ответственности представителей власти за коррупционные нарушения, совершённые «по вынуждающим обстоятельствам». Депутаты предложили придать ему обратную силу, чтобы срок ответственности начинался с 1 марта 2020 года.

Так, по мнению комитета по местному самоуправлению, к «вынужденным обстоятельствам» относится пандемия коронавируса, из-за которой чиновники не могут вовремя подавать сведения о доходах и сообщать о конфликте интересов, пишет «Коммерсантъ».

В декабре прошлого года правительство внесло в Госдуму законопроект, где перечислены случаи, когда чиновники могут не нести ответственность за нарушение антикоррупционных запретов, ограничений и требований. В частности, под «независящими обстоятельствами» подразумеваются ЧП и другие происшествия, которых «нельзя было ожидать, избежать или преодолеть».