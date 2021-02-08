В Госдуме ответили на идею «бизнес-патриотов» не пустить Юлию Навальную на выборы

Вице-спикер Госдумы, член ЛДПР Игорь Лебедев, комментируя предложение ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» о запрете Юлии Навальной выдвигать свою кандидатуру на выборах в парламент, заявил, что у блогера Алексея Навального и его жены Юлии недостаточно поддержки избирателей, чтобы они могли реализовать свои политические амбиции, пишет «Национальная служба новостей».

«Эта фамилия раздувается искусственно. Ни у него, ни у неё нет на сегодняшний день в России того уровня поддержки избирателя, чтобы они могли заявлять о каких-то серьёзных политических амбициях», — сказал Лебедев.

Также депутат отметил, что у Навальных нет программы, есть только лозунги о том, чтобы действующий президент России Владимир Путин покинул свой пост. Лебедев считает, что жена блогера имеет право участвовать в выборах. По его словам, соратники Навального не смогут ничего сделать при подавляющем большинстве «Единой России».

В то же время председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил за обсуждение инициативы предпринимателей — он заявил, что разделяет позицию, что нельзя допускать во власть людей, ангажированных другими государствами, пишет «Интерфакс».

Напомним, ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма обратилась в Госдуму и Совет Федерации с предложением не допускать до выборов физлиц-иноагентов и их близких родственников. В соответствии с их идеей Юлия Навальная не сможет принять участие в любых российских выборах. В то же время ни Алексей Навальный, ни его жена не признаны иноагентами.