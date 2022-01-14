В Госдуме отложили рассмотрение закона о QR-кодах, чтобы скорректировать его под «омикрон»

Рассмотрение законопроекта о введении QR-кодов для посещения общественных мест отложат на неопределённое время. Об этом сегодня заявили вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, пишет Znak.com.

По словам Голиковой, изначально законопроект разрабатывался как «мера реагирования на распространение штамма “дельта”», но «сейчас это будут новые вызовы из-за штамма “омикрон”». В своём заявлении Голикова отдельно подчеркнула, что решение об отложении рассмотрения законопроекта правительство принимало «совместно с партией “Единая Россия”».

Татьяна Голикова отметила, что в существующую версию законопроекта будут внесены изменения. В частности, и после 1 февраля граждане России смогут использовать справку об отрицательном ПЦР-тесте, если у них нет QR-кода вакцинированного или переболевшего. Кроме того, Минздрав РФ сможет устанавливать срок действия сертификата тех, у кого есть медотвод от прививки. А военнослужащие будут получать QR-код в соответствии со всеми требованиями по сохранению их данных.

Андрей Турчак заявил, что «“Единая Россия” внимательно изучила ситуацию и считает единственно правильным отложить рассмотрение документа».

«Сейчас все силы должны быть сконцентрированы на самой главной задаче — помощи гражданам, пенсионерам, одиноко проживающим людям, многодетным семьям», — сказал Турчак.

Законопроект о кодах для посещения транспорта также нуждается в доработке, но правительство не отзывало его из Госдумы. Законопроект о QR-кодах для посещения общественных мест был принят Думой в первом чтении 16 декабря.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее говорила, что законопроекты о QR-кодах «не вводят никаких кодов, они точно не про коды». По словам Голиковой, правительство хочет унифицировать по всей стране нормы санитарных ограничений, которые сейчас вводятся регионами самостоятельно.