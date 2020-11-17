В Госдуме одобрили законопроект о неприкосновенности экс-президентов РФ

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о гарантиях бывшим президентам России и их семьям. Согласно проекту, бывшего главу государства нельзя будет привлекать к уголовной и административной ответственности, арестовать, задержать, обыскать, допросить или провести в отношении них личный досмотр, пишет РБК со ссылкой на сайт нижней палаты.

Лишить экс-президента неприкосновенности сможет только Совет Федерации на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или другом тяжком преступлении. Совершение такого преступления должен подтвердить Верховный суд и выдать заключение, в котором будет указано, что в действиях бывшего главы государства есть признаки такого правонарушения.

Однако, положения законопроекта не будут распространяться на последнего лидера СССР Михаила Горбачева, пишет ТАСС.