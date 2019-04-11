В Госдуме оценили потери российской экономики из-за отсутствия интернета в течение суток в 20 млрд рублей

Потери российской экономики в случае отключения страны от интернета только в течение суток могут составить до 20 млрд рублей, заявил ТАСС глава профильного комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

Он сослался на данные независимых социологов, которые «мониторят интернет».

«Абсолютно независимая социологическая компания, которая мониторит интернет, оценила потери, которые понесёт наша экономика от того, что один день интернет работать не будет. Так вот, коллеги, эта оценка… 20 млрд рублей», — подчеркнул Левин.

По его словам, предполагаемые потери несопоставимы с тем объёмом финансирования, который планируется направить на обеспечение стабильной работы сетевой инфраструктуры на территории РФ в случае вероятных угроз извне. Левин уточнил, что речь идёт о 20-30 млрд рублей.

«Безусловно, мы должны создать все условия, чтобы никаких сбоев у нас не было. Мне кажется, что те расходы, которые правительство несёт, это не расходы, а инвестиции в будущее», — заключил Левин.

Напомним, сегодня Госдума во втором чтении приняла законопроект о суверенном Рунете — обеспечении безотказной работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной сети, автором которого выступил сенатор Андрей Клишас. Предусматривается, что в случае возникновения угроз стабильной работе интернета в России уполномоченное ведомство сможет осуществлять «централизованное управление сетью связи общего пользования». Виды угроз и меры по устранению будет определять правительство. В случае принятия закон вступит в силу с ноября 2019 года.