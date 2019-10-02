В Госдуме обсуждают возможность возврата прямых выборов мэра в Нижнем Тагиле

Депутат Госдумы РФ от партии «Единая Россия» Андрей Альшевских заявил в эфире радиостанции «КП-Екатеринбург», что в нижней палате Федерального собрания идут консультации по вопросу возврата прямых выборов мэра в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.

При этом Альшевских отметил, что в настоящее время соответствующий закон может быть принят только областным Заксобранием.