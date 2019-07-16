В Госдуме хотят вернуть в аэропорты кабины для курения

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому в транзитных зонах аэропортов вновь должны появиться специальные комнаты для курения.

С такой инициативой выступил ещё в 2017 году депутат от «Единой России» Сергей Боярский.

«Последние четыре года курение на территории и в помещениях российских аэропортов запрещено. Однако, по данным опроса ВЦИОМ 2015 года, около 37% пассажиров аэропортов видели нарушающих этот запрет, говорится в проекте закона. Кроме того, только за половину 2014 года было возбуждено 1938 административных дел о курении в Шереметьево», — цитирует «Интерфакс» статистические данные, указанные в законопроекте.

Сергей Боярский особо подчеркнул, что возможности контроля сотрудников аэропортов и полиции за возможными нарушителями ограничены.

Депутат предлагает внести дополнения в действующий закон об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма. По его мнению, необходим пункт, согласно которому курение табака будет возможным в «специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции и организованы в аэропортах в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных пассажиров, работников аэропорта и авиакомпаний».