В Госдуме более 10 депутатов отправят на карантин из-за коллеги, который не самоизолировался после возвращения из Франции

Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Катасонов недавно вернулся из Франции, но скрыл это и не обеспечил необходимый двухнедельный режим самоизоляции, заявил ТАСС Владимир Жириновский.

По словам Жириновского, эту информацию партия получила «из Шереметьево». После своего возвращения Катасонов посещал заседания Государственной думы, в том числе он присутствовал на заседании по принятию поправок в Конституцию, где выступал Владимир Путин.

По предложению спикера Вячеслава Володина Катасонову на две недели аннулировали пропуск в Думу.

«В отношении его помощников, с кем общался, должны быть такие же решения. И, коллеги во фракции, с пониманием отнеситесь — вот тот ряд, где находился наш коллега, ряд выше и ниже — на карантин. Ну и, коллеги, те, кто общался, также на карантин», — предложил Володин.

Ранее, 5 марта, мэр Москвы Сергей Собянин своим указом потребовал от всех жителей города, прилетевших из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу (Франция входит в их число), обеспечить себе домашнюю изоляцию сроком на две недели — не ходить на работу и минимизировать посещение общественных мест. Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой 11 марта сообщил, что отправился на самоизоляцию — перед этим он вернулся из Франции, где принимал участие в работе ПАСЕ.