В городской больнице № 1 на Вагонке появилось оборудование для диагностики рака на ранних стадиях

В городской больнице № 1 Нижнего Тагила появились новые аппараты эндоскопии. Благодаря им врачи смогут диагностировать онкологические заболевания на ранних стадиях.

Оборудование обновили в рамках национального проекта модернизации первичного звена. Так, в медицинском учреждении появились три видеостойки последнего поколения Pentax-7010i Optivista с девятью гастроскопами и тремя колоноскопами. По словам медиков, видеопроцессор нового аппарата способен увеличивать изображения и показывать кровеносные сосуды и протоки желез с более высокой контрастностью.

Помимо онкологии, новая техника поможет врачам выявлять множество предраковых состояний, например атрофический гастрит.

«Ранний рак — это всегда случайная находка. Он не болит. Симптомы опухоли проявляются, как правило, слишком поздно, и это приводит к тому, что в подавляющем большинстве рак выявляют уже в распространённой форме заболевания, когда хирургия бессильна. Поэтому так важна ранняя диагностика. А также очень важно своевременно обращаться за медицинской помощью при обнаружении у себя каких-либо жалоб и ни в коем случае не заниматься самолечением», — отметил главный врач Александр Павловских.

Попасть на обследование можно по показаниям и направлению от участкового терапевта. В отделении эндоскопии проводят исследования эзофагогастродуоденоскопии (ФГС) и фиброколоноскопии. Отделение находится на улице Максарёва, 5 в здании городской больницы № 1.