В Горноуральском мужчина до смерти избил собутыльника, обвинившего его в краже

Прокуратура Пригородного района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя посёлка Горноуральский. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, 29 июля 2022 года обвиняемый совместно со своей сожительницей и двумя знакомыми (мужчина и женщина) распивал спиртные напитки рядом с домом № 27 в посёлке Горноуральский. Когда алкоголь закончился, компания разошлась по домам. Однако спустя около часа, уже 30 июля, в дверь обвиняемого постучал его знакомый, с которым они не так давно выпивали. Гость спросил, не видел ли он его телефон и ключи от квартиры. Отрицательный ответ прибывшего собутыльника не устроил — он обвинил 38-летнего мужчину в краже.

Слова и обвинения знакомого обидели мужчину, поэтому он побежал за незваным гостем и нанёс ему не менее трёх ударов кулаком в область живота. Потерпевший потерял равновесие и упал, ударившись головой о бетонный пол подъезда. Увидев кровь, обвиняемый постарался её вытереть, а после пошёл в свою квартиру и попросил сожительницу оказать помощь пострадавшему. По возвращении женщины они вдвоём употребляли алкоголь на протяжении нескольких дней.

Учитывая, что потерпевший потерял ключи, он с вечера 1 августа остался ночевать в подъезде. Жители дома 2 августа вызвали скорую медицинскую помощь, так как потерпевший лежал в подъезде уже без сознания. Мужчина был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, после чего впал в кому. 17 августа 2022 года, не выходя из комы, он скончался.