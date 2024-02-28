В Горноуральском городском округе ушёл в отставку замглавы Виктор Ищенко

В Горноуральском городском округе ушёл с поста заместитель главы администрации ГГО Виктор Ищенко. Об этом стало известно 22 февраля, информация размещена на официальном сайте округа.

Как пишут в неофициальных сообществах, чиновник попрощался с сотрудниками и объяснил, что уходит по собственному желанию, так как нашёл другую работу.

В администрации ГГО на разных должностях Виктор Ищенко проработал 10 лет. Был заместителем начальника отдела по экологии, начальником управления культуры и молодёжной политики, заместителем главы округа по социальной политике. В 2022 году был назначен исполняющим обязанности первого заместителя главы, когда Александр Гудач уехал в на СВО. В феврале 2023 года Гудач вновь вернулся к работе.